Erbakan Hoca, memura verdikleri yüzde 50 zammı böyle açıklamıştı

Bir toplu sözleşme görüşmesi:



Sendikalar: "Sayın başbakan, biz 6 aylık %20 değil % 30 zam istiyoruz"



Başbakan Erbakan: "Öyle mi? Oysa bizim teklifimiz %50 zam vermek olacak idi"



Pazarlığa alışmış olan sendika temsilcileri söylediklerinin çok üstünde bir teklif gelince şaşırırlar ve derler ki, "Sayın Başbakan biz bu teklifi arkadaşlarla aramızda bir düşünelim."



Sonuçta o zam verilir ve bütçe zerre açık vermez.

İşte Türkiye böyle günlerden de geçti. Şimdi ise memur sendikaları bile fazla istemeye korkuyor, iş veren heyeti de %1 daha fazla verirsem bütçeye ne yük getiririn derdinde. Oysa bütçeden faize yılda 50 milyar lira para ödeniyor. "Hükümetten Erbakan duruşu bekliyoruz"