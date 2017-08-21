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Erbakan Hoca, memura verdikleri yüzde 50 zammı böyle açıklamıştı

Refah-Yol Hükümeti'nin 1996 yılında, yüzde 30 istenmesine rağmen memura verdiği yüzde 50 zammı ve Erbakan Hoca'nın konuyla ilgili açıklamasını istifadelerinize sunuyoruz.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18

Bir toplu sözleşme görüşmesi:

Sendikalar: "Sayın başbakan, biz 6 aylık %20 değil % 30 zam istiyoruz"

Başbakan Erbakan: "Öyle mi? Oysa bizim teklifimiz %50 zam vermek olacak idi"

Pazarlığa alışmış olan sendika temsilcileri söylediklerinin çok üstünde bir teklif gelince şaşırırlar ve derler ki, "Sayın Başbakan biz bu teklifi arkadaşlarla aramızda bir düşünelim."

Sonuçta o zam verilir ve bütçe zerre açık vermez.

İşte Türkiye böyle günlerden de geçti. Şimdi ise memur sendikaları bile fazla istemeye korkuyor, iş veren heyeti de %1 daha fazla verirsem bütçeye ne yük getiririn derdinde. Oysa bütçeden faize yılda 50 milyar lira para ödeniyor.

 

"Hükümetten Erbakan duruşu bekliyoruz"

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
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  • Abdullah Haşimi Abdullah Haşimi 17 dk önce
    Merhum hocamız, mümin muttaki vadine sadık mümtaz bir şahsiyetti, rabbim cemaliyle müşerref eylesin. Amin
  • milletmillet19 dk önce
    ben 1995 te %50 zam ile görece başladım buna rağmen maaşım bu zam ile 200 dolar etmişti.şimdi 1000 dolar alıyoruz.nankör olmamak lazım
  • HarunHarun31 dk önce
    Hukumetin icraatlerinden haberi olmayan arkadaslar su an dunyadaki ilk ondaki mega projelerden 6 tanesi turkiyede devam ediyor bu projeler neyle yapiliyor zannediyorsunuz bascavusun esseginin gaziylami yapiliyor bu kadar is ulke kalkinma hamlesi yapiyor buna karsi cikanlar dikkat etsin vatan hainligiyle bu hamleyi engellemek arasindaki cizgi cok ince eger bilincli durdurmaya calismiyorsaniz lutfen kendinize gelin
  • selman 44selman 4432 dk önce
    kardeşim bu nedir ya en kötü memur 2500 lira alıyor bu ülkede 1400 küsür lira alıp geçinen insanlar var bu aradaki farkı açmak ne hükümete ne memur ve işcilere yarar asgari ücretli perişan esnaf perişan biz bu memur ve işçilere mi çalışacağız millet olarak
  • salihsalih33 dk önce
    size bütün bütçeyi versek doymazsınız en az alanınız 3000 tl alıyor asgari ücretliler emekliler neyapsın sizin özelliğiniz ney az iş çok maaş yeterbirazda alttabakaya bakın.Erbakan ozammı verdide ona destekmi oldunuz yıkılmasına alkış tuttunuz.
  • okkesokkes48 dk önce
    enflasyon gıdada almış başını gidiyor, şubatta aldığımız ile şimdi arasında %30 fark far ki sadece o değil, geçen yıl yaptırdığımız 5500 TL lik Apartman giriş çelik kapısına şimdi 8500 TL diyor aynı kapı, enflasyon %5 !!!!
  • saffet kartalsaffet kartal53 dk önce
    rahmetlinin o %50 zammının bereketi hala devam etmekte
  • Hasan UHasan U53 dk önce
    Hocanın yolundayız diyenler bunları da hatırlasın elbette.
  • Hasan uzun Hasan uzun 57 dk önce
    Memur demek hazır yiyen inek demek versene işçiye o çıkarıyor memurun parasını memur ne p.k yiyor Erbakan cok Zeki adamdı
  • Ali65Ali6559 dk önce
    Ne yuzde 50si hocam....En fazla yuzde 6 yi gördük...:((
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