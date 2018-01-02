Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İran'dan sonraki asıl hedefin Türkiye olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Erbakan Hoca 2003 yılında yapmış olduğu bir konuşmada, dış mihrakların Afganistan, Irak, Suriye ve İran'a dair planlarını yürütürken Türkiye'ye ilişkin hazırlıklarını da ihmal etmediğini belirtmişti.

Yaptığı konuşmada İran'dan sonra asıl hedefin Türkiye olduğunu dile getiren Erbakan Hoca, "Türkiye'nin İsrail'e katılması hususundaki planlar harıl harıl yürütülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, şu ifadelerle birlikte uyarılarda bulunmuştu:

"Şimdi bakınız, dış mihraklar Afganistan, Irak, Suriye ve İran'daki bütün planlarını adım adım uygulamaya koyarken asıl hedef hakkındaki hazırlıklarını da ihmal etmemekte... Asıl hedef nedir? Türkiye'dir! Türkiye'nin parçalanması, yumuşak lokma yapılması ve Arz-ı Mevud'un bir parçası olması dolayısıyla da İsrail'e katılması husundaki planlar harıl harıl yürütülmektedir."

Milli Gazete