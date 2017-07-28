Er Olcay: Bize polis ve halk sahip çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çıkan olaylarda halkın ve polisin askerleri nasıl korudukları askerlerin ifadelerinde ortaya çıktı. Askerler komutanlarının emriyle çıktıkları köprüde gerçeği halktan öğrendiklerini anlatırken, kimsenin kendilerini darp etmediğini söylediler. Er Volkan Baysal ifadesinde, tankın üzerine çıkan insanlar olduğunu belirterek, “Vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarını görünce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Kalabalığın içindeki ihtiyar amcalardan biri ‘Sizler bizim evladımızsınız’ diyerek beni karakola götürdü” dedi.

‘Onlar bizim askerimiz’



Er Olcay da, komutanının tankın namlusunu halka çevirmesini istediğini anlatarak, “İnsanlar itiraz etti. Ben de namluyu havaya kaldırdım. Halk tanklara çıkmaya başladı. Tanktan yukarıya çıktığımda dışarıdakiler bize vatan haini diye bağırmaya başladı. Bir tane bayan benim olduğum bölüme geldi ve bana darbe yapıldığını söyledi. O kişi sonra diğer insanlara, ‘Bizim askerimiz sahip çıkalım’ dedi. Tanktan çıktığımda bir abi beni Türk bayrağı ile sardı ve beni bir polis teslim aldı. Ben o polise sarıldım” diye konuştu.