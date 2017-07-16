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Er meydanında Türk bayrağı açıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boy Türk bayrağı açıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 20:13
Er meydanında Türk bayrağı açıldı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyda Türk bayrağı açıldı.

Güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 54 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Bir cazgırın "Ezanları dindiremezsin. Şanlı bayrağımı indiremezsin. Çanakkale'de, İnönü'de, 15 Temmuz'da bu milleti tankla, tüfekle sindiremezsin. Türkiye tek ses, şehitler ölmez." sözlerine, tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tuttu.

Kayabaş, her yıl kendilerine büyük boy Türk bayrağını armağan eden eski güreş ağalarından Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin'e teşekkür etti.

Organizasyon, İsmail Balaban ile Orhan Okulu arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 20:13
  1. kırkpınar yağlı güreşleri
  2. 15 temmuz
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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