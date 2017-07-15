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Er Meydanı’nda başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri yapıldı. 60 başpehlivanın katıldığı ilk tur kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 30 başpehlivan ikinci tur kuralarını çekti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:49
Er Meydanı’nda başpehlivanlar, ikinci tur kura çekimini yaptı

İlk turda rakiplerini yenerek bir üst tura çıkan Şaban Yılmaz ve Şahali Kurt, ikinci tur kuralarında güreş yapmadan kurallar gereği üçüncü tura yükseldi.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık ikinci tur kura çekimleri yapıldı. 30 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 28 başpehlivan birbiri ile eşleşirken, Şaban Yılmaz ve Şahali Kurt, kura gereği güreşmeden üçüncü tura yükselmiş oldu.

Güreş severlerin altın kemer yolunda iddialı gördükleri başpehlivanlar arasında Recep Kara, Sermest Bulut ile Orhan Okulu, Arif Akın ile Mehmet Yeşil Yeşil, Turan Balaban ile Ali Gürbüz, Serhat Gökmen ile eşleşirken bir diğer iddialı isim İsmail Balaban da Osman Özgün ile eşleşmiş oldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:49
  1. Bala
  2. Kırkpınar
  3. Balaban
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