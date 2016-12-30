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Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlık türüdür.

Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:03
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Epilepsi nedir?

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlık türüdür. 

Epilepsi belirtileri nelerdir?

- Hafıza kaybı

- Bunalıma girme

- Kokulara karşı hassasiyet

- Bayılma

- Baş dönmesi

- İdrar kaçırma

- Burun akıntısı ve kanaması

- Titreme

- Nefes darlığı

- Halüsinasyon

- Yüzde morarma

- Dalgınlık

- Unutkanlık

- Aşırı tükürük salgılanması

- Dudakta ve ağız içinde yaralar

- Sinirli ruh hali

- Hareketleri kontrol edememe

Epilepsi nedenleri nelerdir?

- Beyin tümörleri

- Kalıtımsal hastalıklar

- B6 vitamini eksikliği

- Enfeksiyonlar

- Yüksek ateş

- Tiroid hastalıkları

- Beyine giden kan akımının azalması

- Menenjit

- Beyin iltihabı

Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?

- Kriz geçiren hastanın çevresinde kesici ve delici bir alet varsa ortadan kaldırın

- Kesinlikle panik yapmayın ve sakin kalın

- Kriz geçiren kişinin hareketlerini önlenmeye çalışmayın

- Saatle nöbet süresi tutun

- Kişiyi sol yanına veya sağ yanına doğru yatırın. Bu sayede nefes alması kolaylaşacaktır

- Kriz anından sonra hastaya solunum güçlüğü çekmediği sürece suni teneffüs yapmayın

- Hastanın başının altına yumuşak ve düz bir şey (Yastık veya katlanmış giysi gibi) koyun

- Nöbet geçiren kişinin çevresindeki kalabalığı dağıtın

- Nöbet geçiren kişinin boynunda nefes almasını zorlaştıracak bir eşya varsa (Kravat, papyon, eşarp gibi) çıkartın

- Kriz süresi 10 dakikayı aşarsa 112 acil servisi arayın

- Hastanın yanında kaldığınız süre boyunca sakin ve kibar davranmaya çalışın

Epilepsi hastaları bunlara dikkat!

- İlacınızın dozunu unuttuğunuzda mutlaka doktorunuza danışın

- Doktor tavsiyesi olmadan ilacınızı kesinlikle bırakmayın

- İlaç kullanırken herhangi bir olağan dışı hareket yaşarsanız mutlaka doktorunuza başvurun

- Sigaradan ve alkolden uzak durun

- Düzenli olarak doktor kontrolüne gidin

- Uykunuzu aldığınızdan emin olun

- Doktorunuz ilaç değişikliği yaparsa kesinlikle araba kullanmayın 

- Yapacağınız şeyleri bir kenara not olarak yazın

Epilepsi nasıl teşhis edilir?

Elektroensefalografi (EEG): EEG beyindeki geniş bir sinir hücresi grubunun elektriksel aktivitisindeki dalgalanmanın kayıtlanması ilkesine dayanır. Elektrotların saçlı deriye yapıştırılması ile kayıtlama yapılır. Bu inceleme ağrılı veya sağlığa zararlı değildir. Elektrikle hiç temas olmaz. Öte yandan EEG tetkiki kısa süreli bir inceleme olduğu için ilk bulgularda bozukluk saptanamayabilir. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR ile elde edilen görüntüler bilgisayar tarafından analiz edilir. Bu sayede sorun tespit edilmiş olur.

Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT): BBT yapısal lezyonları görüntülemede kullanılan bir inceleme yöntemidir. 

Kan tetkikleri: Kan incelemeleri ile hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi edinilmektedir.

Epilepsi hastalığı nasıl tedavi edilir?

Öncelikle soruna neden olan etken bulunur. Daha sonra duruma göre hangi ilaç tedavisinin başlanacağına karar verilir. Öte yandan bu ilaçların uyku hali, baş dönmesi ve dengesizlik gibi bazı yan etkileri olabilmektedir. 

 
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