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Epilepsi hastası çocuk unutulduğu servis aracında ölü bulundu

Şanlıurfa’da özel bir kursa ait servis aracında unutulduğu iddia edilen 5 yaşındaki epilepsi hastası çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cesedini ise yaklaşık 6 saat sonra aracı park ettiği yerden almaya giden servis sürücüsü buldu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
Epilepsi hastası çocuk unutulduğu servis aracında ölü bulundu

İddiaya göre, öğrencileri sabah saat 09.00’da özel bir kursa bırakan servis aracı sürücüsü Mustafa A., aracı başka yere park ettikten sonra ayrıldı. Saat 15.00’de öğrencileri almak için aracı park ettiği yere gidip kapılarını açan Mustafa A., koltukların arasında yatan bir çocuk olduğunu gördü. Servis sürücüsü, çocuğu hemen kucağına alıp aynı araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acilde doktorların müdahale ettiği çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada çocuğun kursa giden epilepsi hastası 5 yaşındaki Muhammet Sani Ç. olduğu öğrenildi. Ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun servis aracında epilepsi nöbeti geçirdiği ve fark edilmediği için araçta kalarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Şanlıurfa
  3. Mehmet Akif İnan
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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