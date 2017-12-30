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EPDK'dan önemli karar... Artık serbest oldu

EPDK, 3 kVA’ya kadar olan güneş paneli ve rüzgâr türbininde trafo kaynaklı kapasite kısıtını kaldırma kararı aldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:14
EPDK'dan önemli karar... Artık serbest oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yılın son toplantısında konutlarda ve küçük işletmelerde aylık elektrik faturalarına büyük destek olacak önemli bir adım attı.

Habertürk'ün haberine göre EPDK, konut ve işyeri çatılarına 3 kVA’ya kadar güneş paneli ve rüzgâr türbini montajına yönelik taleplerde, trafodan kaynaklı kapasite kısıtını kaldırma kararı aldı.

Elektrik dağıtım şirketleri, bu yönde gelecek tüm talepleri geri çeviremeyecek. Abone, karar uyarınca çatısına 10 kVA’ya kadar koyacağı panel ya da türbin için de bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketiyle temasa geçecek. Dağıtım şirketi, gerekli teknik düzenlemeleri yapacak ve 5 megavat trafo kapasitesi doluncaya kadar tüm talepleri karşılayacak.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, 3 kVA’lık bir güneş panelin aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabileceğini belirterek, “Güneş paneli 8 saat elektrik üretse, gündüz saatlerinde elektrik ihtiyacını karşılar. Abone, güneşin olmadığı saatlerde, sistemden parasıyla elektrik kullanmak zorundadır” dedi.

Doğan, 10 kVA’lık bir güneş panelinin saatte 9 kilovat elektrik üreteceğini belirterek, “150 metrekarelik bir dairenin; çamaşır ve bulaşık makineleri ile buzdolabı, televizyon, ütü gibi diğer cihazları için gerekli elektrik ihtiyacını karşılar. Hatta bir miktar da elektrik artar” dedi. Doğan, 10 kVA’lık bir panelin küçük esnafın da rahatlıkla elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı.

EVDE ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN FAZLASI SATILABİLECEK

EPDK kararı, panellerden kendi elektriğini üretenlerin, ihtiyaçlarının üzerindeki miktarı YEKDEM kapsamında sisteme satabilmesinin de önünü açtı. Doğan, “Vatandaşın, böyle bir olanağı var. Güneş paneli, depolama sistemi olan pille birlikte izleyen yıllarda daha da yaygın olarak kullanılacak. Vatandaş, bu sistem sayesinde gündüz üretecek, ihtiyacını tüketecek, kalanını depolayacak, akşam da pilden kullanmaya devam edecek” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:14
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