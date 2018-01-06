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EPDK’dan elektrik sektörüne yönelik kritik adım

Kabul edilen tebliğde son kaynak tedarik tarifesi üzerinde enerji temin eden tüketiciler yüksek ve düşük tüketimli olarak ikiye ayrıldı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:13
EPDK’dan elektrik sektörüne yönelik kritik adım

RESUL EKREM ŞAHAN  Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda 50 milyon kWh ve üzerinde tüketimi olan tüketiciler de “yüksek tüketimli tüketiciler” olarak tanımlandı. Söz konusu tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda 50 Milyon kWh ve üzerinde tüketimi olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesi 50 Milyon kWh’ın altında tüketimi olan tüketicilerin son kaynak tedarik tarifesinden farklı hale gelecek. 

Yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olma durumu belirlenirken tüketicinin bir kullanım yerinde kendi adına yaptığı sözleşmeye istinaden tükettiği enerji dikkate alınacak. Bu kapsamda, yüksek tüketimli tüketiciler, ikili anlaşma yapmayarak görevli tedarik şirketinden enerji temin etmesi durumunda 1/4/2018 tarihinden itibaren EPİAŞ tarafından işletilen spot elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatları ve diğer maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenecek olan son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturalandırılacaklar. Yani piyasada ortaya çıkan saatlik elektrik fiyatlarının doğrudan etkili olduğu bir fiyat yapısına geçilmiş olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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