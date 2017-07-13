EPDK'dan 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza kesti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 7 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 4 bin 341 lira ceza verildi.13 Temmuz 2017 Perşembe 09:50
EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 7 akaryakıt şirketine, toplam 3 milyon 4 bin 341 lira para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.