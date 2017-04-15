EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 490 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 3 akaryakıt şirketine toplam 490 bin lira ceza verildi.

EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 490 bin lira ceza
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:43

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 3 akaryakıt şirketine toplam 490 bin lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal edilmesi, marker seviyesinin geçersiz olması, akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurulması ve gizli düzenek tertip edilmesi, yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması ve lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesi gibi sebeplerle 3 akaryakıt şirketine toplam 490 bin lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 4 şirketin yazılı savunmasını istedi, bir şirketin ise dağıtıcı lisansını iptal etti.

Kaynak: AA

 
EtiketlerEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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