EPDK'dan 22 şirkete lisans

EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisansı, bir şirkete de tedarik lisansı verdi. Kurum, bu piyasadaki 7 şirketin üretim lisansını iptal etti.



Petrol piyasasında ise üç şirkete dağıtıcı lisansı, dört şirkete madeni yağ lisansı, bir şirkete de işletme (biodizel) lisansı veren EPDK, dört şirketin madeni yağ lisansının ve iki şirketin dağıtıcı lisansının iptalini kararlaştırdı.



Ayrıca doğalgaz piyasasında faaliyet göstermek isteyen bir şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı ve diğer bir şirkete de CNG satış lisansı verildi.



EPDK, LPG piyasasında da iki şirkete dağıtıcı, iki şirkete de depolama lisansı verdi.



Delta 1 Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Tortum Regülatörü ve HES üretim tesisi için verilen ancak daha sonra iptal edilen üretim lisansı da tekrar yürürlüğe girdi.