Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

EPDK'dan 13 akaryakıt şirketine 3,3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 13 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 302 bin 730 lira ceza verildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
EPDK'dan 13 akaryakıt şirketine 3,3 milyon lira ceza

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans iptali sonrasında akaryakıt alım satım faaliyeti, lisansa kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, LPG Sorumlu Müdür Belgesini ibraz etmeme, mevzuatla belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırmama, lisans almaksızın madeni yağ üretimi gibi sebeplerle 13 akaryakıt şirketine, bin 766 lira ile 1 milyon 208 bin lira arasında değişen miktarlarda, toplam 3 milyon 302 bin 730 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 6 şirketten de yazılı savunma istedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:29
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    1. Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!
    2. Putin dev dergiye kapak oluyor
    3. Kordon'da denizanası istilası
    4. Darbeci FETÖ şimdi de o büyükelçiyi..
    5. Dolar 3.52-3.53 seviyesinde seyrediyor
    6. Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!
    7. Fenerbahçe için önemli gün!
    8. Petkim'e yeni statüsü
    9. Muğla Valisi'nden deprem açıklaması:..
    10. Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye..
    11. Alman bakandan hadsiz benzetme!
    12. CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15..
    13. Karşı karşıya geldiler! Büyük gerginlik
    14. Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...
    15. Valilik duyurdu: Büyük operasyon..
    16. Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!
    17. FETÖ’den tutuklanan savcı, suçu..
    18. 6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da..
    19. Kayseri’de 'Bylock' kullanan 21 kişi..
    20. Fast food zincirlerinde dışkı skandalı!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı
    Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı