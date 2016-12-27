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EPDK sınırı değiştirmedi

EPDK,2017'de doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırının 75 bin metreküp seviyesinde devam etmesi kararı aldı.

EPDK sınırı değiştirmedi
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:54
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), önümüzdeki yıl için doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırının, 2015 için belirlenen 75 bin metreküp seviyesinde devam etmesi kararlaştırıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, konut tüketicileri hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsünde sayılacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı 75 bin metreküp olacak ve serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacak. Böylece, 2017 için doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırı, 2015 ile aynı düzeyde devam edecek.

Tüketim miktarına bakılmaksızın elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsünde olacak.

Kurul kararı, 1 Ocak 2017'den itibaren yürürlüğe giriyor.

Öte yandan, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair karar da kabul edildi. Buna göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Bildirim Yükümlülük tablosunda değişikliğe gidildi.

Ayrıca, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin 2013-2016 dönemi perakende satış tarifeleri yatırım tavanları da revize edildi.

 
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