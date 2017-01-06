EPDK elektrik tavan fiyatını düşürdü!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatını düşürdü.

EPDK elektrik tavan fiyatını düşürdü!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:40
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EPDK, ağır mevsim koşulları sebebi ile enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışın tüketiciye yansımaması için önemli bir karar alarak serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatı düşürdü.

 
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