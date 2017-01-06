EPDK elektrik tavan fiyatını düşürdü!

EPDK, ağır mevsim koşulları sebebi ile enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışın tüketiciye yansımaması için önemli bir karar alarak serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatı düşürdü.
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:40
Bu haber 379 kez okundu
EPDK, ağır mevsim koşulları sebebi ile enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışın tüketiciye yansımaması için önemli bir karar alarak serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatı düşürdü.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.