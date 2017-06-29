EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre üç ay boyunca elektriğe zam yok.29 Haziran 2017 Perşembe 15:54
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı.
EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.
EPDK elektrik fiyatlarını üçer aylık dönemler için belirliyor.