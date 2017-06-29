EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır" denildi.

EPDK elektrik fiyatlarını üçer aylık dönemler için belirliyor.