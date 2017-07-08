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EPDK 19 şirkete lisans verdi

EPDK; elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans verdi, 24 şirketin lisansını sonlandırdı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
EPDK 19 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans verdi, 24 şirketin lisansını sonlandırdı.

Konuyla ilgili ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 5 şirkete üretim, 1 şirkete de tedarik lisansı verildi. Kurum, aynı piyasada faaliyet gösteren 2 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırarak, 20 şirketin ise üretim lisansını iptal etti. Böylece elektrik piyasasında toplam 8 lisans verilmiş oldu. 

Doğalgaz piyasasında 3 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış lisansı verildi. Petrol piyasasında 3 şirkete dağıtıcı, 1 şirkete de madeni yağ olmak üzere 4 şirkete lisans veren EPDK, aynı piyasada 2 madeni yağ lisansını da sona erdirdi.

Ayrıca, LPG piyasasında 2 şirkete dağıtıcı, 2 şirkete de depolama olmak üzere 4 şirkete lisansı veren Kurum, 1 şirketin depolama, 1 şirketin de dağıtım olmak üzere 2 şirketin lisansını sonlandırdı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
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