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EPDK 15 şirkete ceza kesti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 15 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 977 bin 538 lira ceza verildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:14
EPDK 15 şirkete ceza kesti

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mevzuatta belirlenen niteliklere uygun sorumlu müdür çalıştırılmaması, LPG yetkili personel belgesi olmayan personel çalıştırılması, akaryakıt istasyonu içerisinde veya bitişiğinde gizli yer altı tankları ve tanklarda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapılması, ilan edilen fiyatın üstünde bir fiyattan akaryakıt satılması, kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemin sürekli olarak kurumun erişimine sağlanmaması ve bayi denetim sistemine ilişkin eksikliklerin giderilmemesi gibi nedenlerle 15 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 977 bin 538 lira ceza uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 13 şirketten de yazılı savunma istedi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:14
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