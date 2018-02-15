Enver Aysever'den Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir'e salvolar!
Eski şöhretini kaybederek her geçen gün daha fazla marjinalleşen Enver Aysever, kendisi gibi gazeteci olan Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir'e "Patron yalakası" dedi.15 Şubat 2018 Perşembe 09:16
Enver Aysever, instagram hesabından Fatih Altaylı'nın Cüneyt Özdemir'e konuk olduğu 2014 yılına ait bir video paylaştı.
Aysever o paylaşımda meslektaşlarına çok ağır eleştirilerde bulundu.
'Kusarak izledim' notunu düşen Aysever, 'İkisi birbirinden beter! Patron yalakalığı ve gazetecilik ha!!!' ifadesini kullandı. Aysever’in daha sonra paylaşımı kaldırdığı görüldü
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