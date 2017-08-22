Enkazdan 7 aylık bebek kurtarıldı!

İtalya'da Napoli açıklarındaki Ischia Adası'nda meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem can aldı. Yerin beş kilometre altında yerel saatle 20.57'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Casamicciola köyü.

Depremde ilk belirlemelere göre enkaz altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı, deprem sırasında ada sakinleri ve turistlerin panikle dar sokaklara fırladığını ve kaçtığını bildiriyor.

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu Ischia Adası'nda kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmaya çalışıyor. Napoli'den bölgeye sevk edilen ekipler, yedi aylık bir bebeği kurtardı. Yerel medya, halen enkaz altında hayatta kalanlar olduğunu ve ekiplerin zamana karşı yarıştığını aktarıyor. Hastanelere taşınan yaralıların sayısı ise, en az 40.



Sokaklarda uyudular

Günün ağarmasıyla hasarın gerçek boyutu da ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansları, adadan çok sayıda fotoğraf servis etti. Birçok kişinin sokaklarda veya parklarda geceyi geçirdiği görülüyor.



Depremin ardından elektriklerin kesildiği adadaki turistler de panik yaşadı. Popüler tatil merkezindeki turistler adadan ayrılıyor.

Euronews'e konuşan ada sakini Stefano Di Iorio, "Casamicciola köyünde bir şok dalga vardı, bu Ischia’ya da sık görülen sarsıntılardan farklıydı. Özellikle hassas sismik bölgede yer alan Casamicciola’da bu şok ciddi zarara yol açtı. Köyün üst kısımlarındaki hasar daha büyük. Bu bölgede 18 yüzyıldan kalma eski evler bulunuyor. Eski semtin durumu çok kötü. Bazı evler tamamen yıkılmış, bazıların da ciddi çatlaklar ve duvar yıkıntıları mevcut" dedi.

Depremin büyüklüğü önce 3.6 olarak verildi, daha sonra 4'e yükseldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, sarsıntının 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

İtalya'daki son büyük deprem, geçen yıl 24 Ağustos'ta meydana gelmişti. Merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğündeki sarsıntıda en az 300 kişi yaşamını yitirmişti.