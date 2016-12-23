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Enişte hırsız kiralayıp soydurdu

Büyükçekmece 9 Kasım’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayında eve giren üç hırsız içerisinde 560 bin TL olan kasayı çaldı. Polis paranın sahibinin Kemal O. olduğunu ve kafesini satarak parayı evinde kasa olan kız kardeşinin evine koyduğunu belirledi

Enişte hırsız kiralayıp soydurdu
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:29
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Ancak Kemal O.’nun kız kardeşleri arasındaki WhatsApp grubunda para konusu geçtiği tespit edildi. Polis aile bireylerini takibe aldı. Güvenlik kameralarında hırsızların kasayı taşırken görüntülerine ulaşıldı. Hırsızların kimliklerini belirleyen polis Silivri, Bağcılar ve Esenler de olaya karıştığı tespit edilen Tamer Y., Remzi Y. ve Ramazan K.’yı gözaltına aldı. Hırsızların evde para olduğu bilgisini ailenin eniştesi N.U.’dan aldığını öğrenen polis şüpheli enişteyi gözaltına aldı. İddialara göre ‘hırsızların 20 bin TL verdik’ dediği enişte de mahkemeye çıkartıldı. Üç hırsız ve enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatan

 
Etiketlerhırsızlık
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