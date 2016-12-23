Enişte hırsız kiralayıp soydurdu

Ancak Kemal O.’nun kız kardeşleri arasındaki WhatsApp grubunda para konusu geçtiği tespit edildi. Polis aile bireylerini takibe aldı. Güvenlik kameralarında hırsızların kasayı taşırken görüntülerine ulaşıldı. Hırsızların kimliklerini belirleyen polis Silivri, Bağcılar ve Esenler de olaya karıştığı tespit edilen Tamer Y., Remzi Y. ve Ramazan K.’yı gözaltına aldı. Hırsızların evde para olduğu bilgisini ailenin eniştesi N.U.’dan aldığını öğrenen polis şüpheli enişteyi gözaltına aldı. İddialara göre ‘hırsızların 20 bin TL verdik’ dediği enişte de mahkemeye çıkartıldı. Üç hırsız ve enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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