Enis Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye büyük şok! Konuşacak...

24 TV'ye konuşan siyasetçi Savcı Sayan, MİT tırları davasında tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun yakında konuşacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, şöyle konuştu: "Enis Berberoğlu'nun eşi her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor.

ENİS BERBEROĞLU KURYE OLARAK KULLANILDI

Berberoğlu'nun MİT tırları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Enis Berberoğlu yakında konuşacak. Berberoğlu'nun eşi sürekli CHP Genel Merkezi'ni arayarak, "Kocama sahip çıkmadınız" diyor...