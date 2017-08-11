Enis Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye büyük şok! Konuşacak...
MİT tırları davasıyla ilgili konuşan Savcı Sayan "Enis Berberoğlu'nun eşi günde iki kez CHP Genel Merkezi'ni arayarak, Berberoğlu'na sahip çıkmazsanız eşim konuşacak" diye konuştuğunu söyledi11 Ağustos 2017 Cuma 13:18
24 TV'ye konuşan siyasetçi Savcı Sayan, MİT tırları davasında tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun yakında konuşacağını söyledi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sayan, şöyle konuştu: "Enis Berberoğlu'nun eşi her gün CHP Genel Merkezi'ni arayarak 'Kocamı yaktınız' diye konuşuyor.
ENİS BERBEROĞLU KURYE OLARAK KULLANILDI
Berberoğlu'nun MİT tırları davasında kurye olarak kullanıldığını söyleyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Enis Berberoğlu yakında konuşacak. Berberoğlu'nun eşi sürekli CHP Genel Merkezi'ni arayarak, "Kocama sahip çıkmadınız" diyor...
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AKINCI38 dk önce KONUŞ VATANA HİZMETETMİŞ OLURSUN, ADAMLARDIŞARIDAZEVKİSEFADASEN UNUTULDUN BİLE. AKLINBAŞINAGELMİŞTİRİNŞAALLAH YAHU NASILKENDİNİZİTEK KULLANILABİLİR MENDİLDURUMUNA DÜŞÜRÜYORSUNUZKOCA KOCA ADAMLARSINIZ,NE VAADETTİ BUNLARSANASÖYLESÖYLE KENDİNEDE İYİLİKYAPVATANINADA.... Sadeddin46 dk önce Mit tırları vakası milletvekili seçimlerinden önce değil miydi,Berberoğlu dokunulmazlık zırhı ama büründürmek için listeye konmadımı? Mehmet47 dk önce Bu yalanlarınızla nereye varacaksınız kılavuzunuz savcı sayan mi ondan mi medet bekliyorsunuz davasını satan adam tüm dönemler burda toplaniyor hasan ali49 dk önce bu adamın içerde iyi korunması lazım en azından konuşana kadar Kanuni53 dk önce Ankara dan İstanbul a yaya yürümek en büyük sahip çıkmaktır. Daha ne olacaktı. K K lu diktatör değilki o nu çıkartıp bu nu hapise koysun! Dursun yilmaz54 dk önce Ne diyecek bana kemo verdi kasetini diyecek bunlarda ne arar onur namus seref Dursun yilmaz54 dk önce Ne diyecek bana kemo verdi kasetini diyecek bunlarda ne arar onur namus seref Vatandaş55 dk önce Bu mesele parti meselesinden çıktı.Vatan millet meselesi oldu.Vatan sever Chp li kardeşlerim duyarlı olalım.Geminin altı delinirse hepimiz batarız yusuf57 dk önce konusmassan adam degılsın gazi mehmet1 sa önce Savcı Sayan'in bir tek "Allah birdir" lafına inannak gerekir. Hayal aleminde gezmeyi ve gerceklerin disindakonusmayi çok sever. Bunu siz de biliyorsunuz ama , haber olsun diye yazıyorsunuz.Akp.den iyi bir görev kapincaya kadar konuşmaya devam edecektir.