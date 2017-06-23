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Enis Beberoğlu'na 1 günlük cenaze izni verildi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılabilmesi için bir günlük izin verildi.

23 Haziran 2017 Cuma 12:14
Enis Beberoğlu'na 1 günlük cenaze izni verildi

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılması için bir gün izin verildi. 

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na kayınpederinin cenazesine katılması için izin verildi. Berberoğlu bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor. 

MİT TIR’larına ait görüntüleri Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. 

 
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:14
  1. Enis Berberoğlu
  2. CHP
  3. Maltepe Cezaevi
  4. Can Dündar
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