Enis Berberoğlu için müebbet istemi

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:24
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MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.
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