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Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile katıldı

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Berberoğlu, davaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile katıldı

İstinaf mahkemesinde kelepçe takılmak istenmesi üzerine tepki göstererek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü celsesi görülen duruşmaya da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgelerin olduğu gerekçesi ile izleyiciye kapalı yapılan duruşmada, tutuksuz sanıklardan Erdem Gül ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA 16 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Enis Berberoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinde değişiklik bulunması gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini asıl heyete yapmak istediklerini belirtti. Bu talebi kabul eden heyet, Berberoğlu'nun avukatlarının tahkikat ve usule ilişkin beyanlarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verdi. Berberoğlu'nun SEGBİS ile hazır edilmesi için yazı yazılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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