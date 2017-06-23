Engin Ardıç'tan CHP yürüyüşüne ilginç yorum! Gözlerim Fatih Ürek'i de aradı

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan, İstanbul'a başlattığı yürüyüşü ti'ye aldı. Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen isimleri hedef tahtasına koyan Ardıç, gözlerinin bir ara Kırkpınar ağalığına aday olan Fatih Ürek'i aradığını yazdı.

İşte Engin Ardıç'ı yazısındaki o bölüm;

İmdi... Biz bu yürüyüşün nesini ciddiye alalım?

Kemal Bey'in yanında iki kilometre yürüyüp, resim çektirip hemen gazlayan PKK destekçilerini mi, komünist fosillerini mi, gençliğinde şarkıcılık da yapmış ve Yılmaz Güney tarafından 'bilinçlendirilmiş' geçkin sosyete hanımlarını mı?

Yoksa, Kemal Bey'in yanında vıcık vıcık zeytinyağı içinde şallak mallak yürüyen Kırkpınar yiğidini mi?

Gözlerimiz bir ara Kırkpınar ağalığına aday olmuş ama başvurusu reddedilmiş Fatih Ürek'i de aramadı değil...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel