Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddialarına yapımcıdan cevap

Milliyet'in haberine göre, Tekden Film'in patronu Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesapları üzerinden flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Altan Düzyatan'ın sezon sonunda diziden ayrılmayacağı vurgulandı.

Yapımcı Mehmet Bozdağ, "Bazı yayın organlarında engin altan düzyatan'ın sezon sonunda diziden ayrılacağına dair asılsız haberler yaynlanmıştır. Üç sezondur büyük bir hassasiyetle hazırlanan dizimizin senaryosu tarihi akışa uygun şekilde devam etmektedir. Söz konusu haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.