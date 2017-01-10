Engin Altan Düzyatan'dan duygusal paylaşım: İlk kez gösterdi!

Düzyatan, oğlunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi
Eşi ve çocuğunun da yer aldığı bir kare yayımlayan Engin Altan Düzyatan, "Bugün Emir Aras 1 yaşında. İyi ki doğdun, hayatımızın anlamı oldun" ifadelerini kullandı.
Düzyatan, oğlunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi
Eşi ve çocuğunun da yer aldığı bir kare yayımlayan Engin Altan Düzyatan, "Bugün Emir Aras 1 yaşında. İyi ki doğdun, hayatımızın anlamı oldun" ifadelerini kullandı.
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