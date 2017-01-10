Engin Altan Düzyatan'dan duygusal paylaşım: İlk kez gösterdi!

TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, instagram'da oğlu Emir Aras'ı ilk kez gösterdi.

HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.