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Engin Altan Düzyatan ölümden döndü! Kayalıklara...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini oynayan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan tatilde ölümden döndü...

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
Engin Altan Düzyatan ölümden döndü! Kayalıklara...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras ile tatile Bodrum'a gitti. Sahilde rüzgar sörfü yapan Engin Altan Düzyatan, ölümle burun buruna geldi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçen yılda yaptığı gibi Akyaka'da uçurtma sörfü yapmak istedi.

KAYALIKLARA ÇARPIYORDU

2 saatlik macera sonunda büyük bir tehlike atlattı. Sert esen rüzgar nedeniyle 5 kez düşen Düzyatan, yılmadan kalktı. Ancak, kayalıklara yakın bir noktada sörf yapan oyuncu, rüzgarın şiddetlenmesiyle bir anda hakimiyetini kaybetti. Kayalıklara çarpmasına ramak kala kendini suya bırakarak kurtulan Düzyatan, kısa süreli bir panik yaşadı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
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