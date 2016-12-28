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'Engel'siz yılın zabıtası!

Konya'da 13 yıl önce "maganda kurşunu"yla engelli durumuna düşen zabıta yardımcısı Gökhan Yayla, yaşama azmiyle herkese örnek oluyor.

'Engel'siz yılın zabıtası!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 22:54
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Konya'da omuriliğine "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu engelli durumuna düşen ve Konya Büyükşehir Belediyesinde zabıta yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Yayla, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Yayla, 13 yıl önce tartışan kişileri ayırmak için aralarına girdi ve bu sırada silahtan çıkan kurşunla omuriliğinden yaralandı. Çeşitli ameliyatlar geçiren ve yıllarca tedavi gören Yayla, ailesinin desteği ve yaşama enerjisiyle hayata tutundu.

Tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren, birkaç yıl önce şu anda başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesinde çalışmaya başlayan Yayla, oradaki engellilere de elinden geldiğince destek oldu.

Yayla, 7 ay önce iş başvurusunda bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Reklam, İlan ve Denetim Zabıta Amirliğinde işe başladı.

İşine dört elle sarılan Yayla, çalışma azmi ve başarısı sonucu Zabıta Dairesi Başkanlığının 2016 yılı değerlendirme toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca'dan "Yılın Personeli" plaketini almaya hak kazandı.

"Sürekli negatif düşünmenin bir yararı olmuyor"
Yayla, yaptığı açıklamada, engelli olduktan sonra çok zor dönemler geçirdiğini ama hayata hep pozitif bakmaya çalıştığını söyledi.

Mücadeleyi seven bir kişi olduğunu belirten Yayla, "Sürekli negatif düşünmenin bir yararı olmuyor. Türkiye'de ilk engelli zabıta olmak çok gurur verici. Aynı zamanda bunun yüklediği sorumluluklar da var. İyi örnek olup engellilerin istihdam edilmesinde katkım olsun diye daha çok çalışıyor, daha çok mücadele ediyorum." diye konuştu.

Yayla, iş yerinde başvuru sahiplerinin talep formlarını alıp, kayıtlarını yaptığını, matbaa bölümünde de kaşeleme, mühürleme ve istifleme işi gerçekleştirdiğini aktardı.

Engelli birinin çalışarak taşın altına elini koymasının gurur verici olduğunu vurgulayan Yayla, şunları söyledi:

"Sağlıklıyken de çalışıyordum ama engelli olarak çalışmak daha başka. Gurur verici bir şey. Biz engelliler için bir şeyler yapabilmek, sağlamken çalıştığınıza nazaran katbekat daha üstün. Sapasağlamken bir anda engelli olmak hem bedensel hem de psikolojik olarak ağır bir travmaydı. Zor süreçler geçirdim. Başımı çeviremiyordum. Televizyonu yattığım yerden elime aldığım aynayla seyrediyordum. Ama mücadele ettim, sabrettim. Ailenin ve iş arkadaşlarının desteği olmadan olmuyor. Bunlar, insanı psikolojik olarak ayakta tutan ve başarıya götüren en önemli etkenler."

"Çalışma azmiyle arkadaşlarına örnek oluyor"
Gökhan Yayla'nın zabıta amiri Ömer Kiracı da birimin 7 ay önce kurulduğunu, Yayla'nın da burada işe başladığını ifade etti.

Yayla işe ilk başladığında "Acaba yapabilecek mi?" diye tedirginlik duyduklarını anlatan Kiracı, "Fakat bizi şaşırttı. 15 gün içerisinde işi öğrendi. Gökhan'a 'Haydi saatin doldu git' diyorum, 'Ben daha çalışacağım amirim' diyor. Bu bizi müthiş heyecanlandırıyor. Gökhan'dan çok memnunuz. Çalışma azmiyle buradaki iş arkadaşlarına örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerTürkiyeKonyaengelsiz hayatlarKonya yılın zabıtasıKonya Gökhan Yayla
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