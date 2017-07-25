Engelliye müjde! 2 yeni proje hayata geçiriyor…

Önümüzdeki yıldan itibaren engelli vatandaşlar elektronik ortamda sınava girebilecek. Engelli vatandaşların bir diğer sorunu olan eğitime ulaşım probleminin çözülmesi için de harekete geçildi.

Takvim'in haberine göre, niteliği ve içeriği vatandaşların çalışma hayatına kolayca adapte olmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak olan uzaktan eğitim programları sayesinde eğitime ulaşım kolaylaşacak.

Bunun yanı sıra engelli bireylerin istihdamına aracılık eden danışmanlara da çeşitli eğitimler verilecek. Bu sayede engellilerin daha iyi yönlendirilmeleri sağlanacak..