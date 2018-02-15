Engellilerin kullanacağı süpürge yaptı

Amatör girişimci Ömer Çağın Avcı, engellilerin çalışma hayatında kullanmaları için kendi imkanlarıyla endüstriyel temizlik robotunu uzaktan kumandalı şekilde modifiye etti. AA muhabirine konuşan Avcı, kendisinde büyük emekleri bulunan anneannesinin görme, dedesinin ise yürüme engelli olduğunu belirterek, cihazı onlara ithafen yaptığını belirtti.

Lise yıllarından itibaren elektrik ve mekatroniğe ilgi duyan 36 yaşındaki Avcı, evinde çeşitli küçük cihazlar yaptığını dile getirdi.

Avcı, daha önce annesi için elektrik kesildiğinde ortam karanlıksa devreye giren çerçeve şeklindeki aydınlatma cihazı, sensörlü oda spreyi gibi ürünler yaptığını söyledi.

Engellilerin yaşadıkları zorluk ve sıkıntıları yakından bildiği ve ilgi duyduğu için bir temizlik aletini üzerine eklediği aparatlarla modifiye ettiğini anlatan Avcı, "Günümüzde 50 personeli bulunan iş yerlerinin 1 engelli çalıştırma zorunluluğu var. İş yeri sahipleri de kendilerine uyum sağlayacak engel oranı düşük çalışan arayışında oluyor. Tekerlekli sandalye kullanan engelliler için rampa, asansör gibi fiziki şartlar bulunmuyorsa 'Biz senin sigortanı yatıralım, işe gelme.' gibi teklifler yapılıyor. Bu da engellileri rencide eden bir yaklaşım. Bazı engelliler mücadele edip hayata tutunabiliyor ama birçoğu da pes edebiliyor. Ben de onların kullanımı için uzun süredir kendi imkanlarımla var olan bir cihazı modifiye ettim." diye konuştu.

Ömer Çağın Avcı, temizlik aletleri alanında faaliyet gösteren bir Alman firmasının ürününü alıp üzerinde çeşitli eklemeler yaparak engellilerin kullanabileceği forma getirdiğini bildirdi.

Ürünü kendi imkanlarıyla geliştirdiğini kaydeden Avcı, "Bu cihazın üzerinde 7-8 ekleme ve değişiklik yaparak engellilerin oturdukları yerde geniş alanları temizleyebilecekleri şekle getirdim. Cihaz üzerinde ekran bulunan uzaktan kontrol sistemi ile kullanılıyor. Ekrana bakarak cihazın yönünü, gittiği yeri görüp kontrol edebiliyoruz. Bir nevi insansız hava araçlarının karada gideni gibi. Bu cihaz üzerindeki kamera sayesinde güvenlik amaçlı da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.