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Engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği şubesi üyeleri Ören’de yürüyüş yolu üzerinde çiçek dikimi yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:42
Engelliler çiçek dikimine öncülük yaptı

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye şubesi, çevre bilinci ve sorumluluk duygusu oluşturabilmek için Burhaniye Belediyesi ile işbirliği yaparak Ören yürüyüş yolu üzerindeki Engelsiz Yaşam Standı önünde bulunan Kaya bahçeyi çiçeklendirdi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar öncülüğünde bir araya gelen çevreci gençlere, Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çiçek temin etti. Ören halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte özellikle küçükler doğa ile iç içe olmaktan çiçek dikmekten çok mutlu oldular. Peyzaj Mimarı Özgür Özkocagil’de nezaret ettiği çiçek dikimine tatilciler de destek oldu.

Katılımcılara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar,”Çiçek dikim uygulamamız çok keyifliydi. Ören sakinleri etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirttiler. Özellikle çocuklar doğru bitki dikimi yapmayı öğrendi. Bazı çocuklar diktikleri çiçekleri tekrar sulamaya geleceklerini söylediler. Etkinliğimiz amacına ulaşmış, küçük kalplere çevre bilinci ve sorumluluk duygusu aşılanmıştır. Derneğimiz olarak imkanlar ölçüsünde engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında bu tür sosyal etkinlikler de düzenliyoruz. Tatilini ilçemizde geçiren Peyzaj Mimarı aynı zamanda Ana Sınıfı Öğretmeni Özgür Özkocagil derneğimizde gönüllü olarak görev alarak etkinliklerimizde yer aldı. Çiçek fidelerinin temininde katkısı olan Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum”

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:42
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