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Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza

Bursa’da durağa nizami yanaşmayan, engelli rampasını açmayan böylelikle akülü tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüsüne binmesine engel olan özel halk otobüsü sürücüsüne para cezası kesildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:17
Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki, kas hastası Necla D., B46 hat numaralı özel halk otobüsü sürücüsü tarafından otobüse alınmadı. Cep telefonuyla da görüntülenen olayda otobüs durağı için ayrılan cebin uç noktasında park halinde bir özel otomobil görülürken, özel halk otobüsü de durağa nizami yanaşmayıp, engelli rampasını açmadan yolcularını alıp, akülü tekerlekli sandalyedeki Necla D.’nin otobüse binmesine olanak sağlamadan duraktan ayrıldı.

HATALI PARK CEZASI 

Bu olayın medyada yayınlanması ardından devreye giren Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli Necla D.'yi otobüse almayan sürücü ile otobüsün durağa uygun yanaşmasına mani olan park halindeki özel araca ceza kesildi. Otobüs durağında park halinde bulunan otomobil ile durağa nizami yanaşmayan özel halk otobüsüne 259’ar lira hatalı park cezası kesildi.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından, “Asla tasvip etmediğim yeşil otobüsün engelli hanımefendiyi duraktan almaması olayı Cuma gerçekleşmiş ve kamuoyuna yansımıştır. Hemşerilerimiz bilsin ki gereken yapılmış, asla yanlış yapana müsamaha gösterilmeyecektir” paylaşımını yaptı.

BURULAŞ’TAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yazılı açıklama yapan Burulaş, engellilerin otobüse almamasından dolayı duyulan üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Özellikle otobüs duraklarına sürücülerin araçları ile tam ve nizami yanaşarak tüm yolcuları güvenli bir şekilde almaları konusu gerek eğitimlerimizde ve gerekse denetimlerimizde sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna karşın bu üzücü hadisede de olduğu gibi otobüsün durağa nizami bir şekilde yanaşmasını önleyebilecek yanlış park edilen diğer araçlar görülmektedir. Bu yanlış parklanmalar hem bu tarz durumların yaşanmasına yol açmakta hem de diğer sürücülerin de sürüş güvenliğini etkilemektedir. Bu ve benzeri üzücü durumların tekrar yaşanmaması için otobüs durakları önüne hatalı parklanmaların yapılmaması için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekmektedir.

DHA

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:17
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