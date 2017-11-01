Engelli yakınına bakana 1027 lira

Ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1027 lira engelli aylığı bağlanıyor. Parkinson, demans gibi ağır hastalıkları olanlar da bu haktan yararlanabiliyor. Ödenen para her 6 ayda bir değişen katsayılarla yeniden belirleniyor. 2017 yılı ikinci 6 ayı için ödenen aylık miktarı ise 1027 TL’ye yükseltildi.

Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Her türlü gelir evde yaşayan sayısına bölünüyor. Çıkan rakam 847.16 TL’den az ise bakım maaş ödeniyor. Koşulları taşıyanların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca, yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler, yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne de başvurabilir

Tabi, destekten yararlanmanın şartları var. Birincisi, maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması; akrabası bulunmaması durumunda da yasal vasisi olması gerekiyor. Yani, evde bakım aylığı, ağır özürlü olan kişilere bakmayı kabul etmiş akraba ya da vasisine verilen bir ücret. Yeri gelmişken, ‘ağır özürlü’ anlamını da açayım. Tam teşekküllü devlet hastanesinden kişinin, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu yazısı ve engel oranının da yüzde 50’inin üzerinde olması gerekiyor. Kurul raporunda, ağır engelli kısmının evet olarak belirtilmesi de şart.

Evde bakım maaşının dışında 65 yaşın üstündekilere devletin bağladığı, yaşlılık aylığı bulunuyor. Yaşlılık aylığından yararlanmak için 65 yaşını doldurmuş olmak ve hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı da alınmaması, herhangi bir işte de çalışılmaması gerekiyor. Kısacası, kişinin, hiçbir geliri olmamalı. Tabii bu durum, kişinin eşi için de geçerli. Bunların üzerine kişinin aylık geliri 423 liranın altındaysa, 65 yaş aylığı almaya hak kazanılıyor. Yaşlılık aylığı ise 3 ayda bir ve toplam 700 lira olarak ödeniyor.