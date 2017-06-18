Engelli üç çocuk babası yardım bekliyor

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan ve boyacılık yaparak evinin geçimini sağlayan 3'ü engelli dört çocuk sahibi Bülent Aymak (39), engelli ikizlerinin tedavisi için yardım bekliyor.

AA muhabirine konuşan Aymak, en büyük çocuğu Aleyna'nın (14) 1,5 yaşındayken soğuk havale geçirdiğini, bunun ardından epilepsi teşhisi konduğunu belirterek, tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Bülent Aymak, engelli olan ikizleri 4 yaşındaki Kubilay ve Poyraz'ın durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Eşimin hamileliğinin 6. ayında şeker yüklemesi yapıldı. Bu sırada çocukların kaslarına yan etki yapmış. Bundan dolayı erken doğum yaptı. Çocuklar 7 aylıkken dünyaya geldi, 1,5 ay kuvözde kaldılar. Çocuklar doğduktan sonra ilk 6 ay hiçbir belirtileri yoktu, 6 ay sonra atak geçirmeye başladılar. Hastaneye kaldırıldıklarında da SP tanısı konularak tedavi başlatıldı. Yani tamamen kas hastalığı, kas kasılması. Çocuklar yürüyemiyor, duramıyor."

Devletten ve özel hastanelere yardım talebi

İkizlerin tedavisinin yetersiz kaldığını dile getiren Aymak, "Doktorların bize söylediği şey, 'haftanın 6 günü tedavi görmeleri gerekiyor.' Şu an da haftanın 2 günü tedavi görüyorlar. Ne kadar sık tedavi görürlerse o kadar erken iyileşme olanağı varmış. Çocukların erken iyileşmesi için devletin ve özel hastanelerin destek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.