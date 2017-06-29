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Engelli sürücüye park cezası

Kütahya’da yaşayan 45 yaşındaki engelli Mustafa Süer, aracını ’engelli aracı park yeri’ne park ettiği halde kendisine ceza kesildiğini söyledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:13
Engelli sürücüye park cezası

Engelli sürücü belgeli aracını engelli park alanına park ettiğini dile getiren Süer, “Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek” gerekçesiyle kendisine 190 TL ceza park cezası yazıldığını ifade etti.

Evine gelen ceza tutanağını okuyunca şok olduğunu belirten Mustafa Süer, Sulh Ceza Hakimliğine giderek cezaya itiraz etti.

Süer, “6 Haziran günü müftülük sitesi önünde bulunan Engelli araçlar için ayrılmış park alanına aracımı park ettim. Aracımın üzerinde Kütahya Emniyet Müdürlüğünün vermiş olduğu “Engelliler İçin Park Kartı” bulunmasına rağmen , fahri trafik müfettişlerince “Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek” suçu işlediğim için 190 TL ceza yazılmış. Hadi müfettiş kartı göremedi ceza yazdı. Peki bu evrakı düzenleyen Emniyet ekipleri de mi görmedi. Benim plakam emniyette kayıtlıdır. Orada çıkması lazımdı. Bugün adliyeye giderek bu cezayı itiraz ettim. Hala olayın şokundayım. Zaten engellilerin park sorunu yaşadığı bu dönemde böyle bir ceza ile karşılaşmak beni çok üzdü. Emniyet güçlerimizden bu konularda daha hassas olmasını istiyorum”ifadelerinde bulundu. (MS-EFE)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kütahya
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