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Engelli Sporcular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Londra’da düzenlenen World Para Athletics Şampiyonası’na Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı’ndan 13 sporcu katıldı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı’ndan 5 sporcunun da kadrosunda olduğu Milli Takım bayrak yarışı, tekerlekli sandalye ve gülle atma branşlarında ter dökecek.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:09
Engelli Sporcular Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, World Para Athletics Şampiyonası için Londra’ya gitti. Bugün başlayacak ve 23 Temmuz’da sona erecek yarışlara Türkiye 13 sporcusuyla katılıyor.  Türkiye'yi temsil edecek Milli Takımda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı'nın 5 sporcusu da bulunuyor.

“ONLARLA GURUR DUYUYORUZ”

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı 5 sporcusu milli takımın kadrosunda yer alıyor. Sporcu Hamza Doğan P46 Gülle Atma branşında, Hamide Kurt ile Zübeyde Süpürgeci 100-200, 400, 800 metre tekerlekli sandalye yarışında, Nurşah Usta ve Tuğçe Akgün ise Bayrak Yarışında Türkiye’yi temsil edecek.

Çıkacakları bu zorlu sınava sporcuları uğurlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engelli sporcularımızın hepsi övgüye layık. Kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip büyük başarılara imza atıyorlar.  Onların Londra’da başarılı olacağına inanıyorum. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:09
  1. Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı
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