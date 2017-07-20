Engelli Sporcu Hamide Kurt Dünya 3’üncüsü oldu

Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Para Athletics Şampiyonası’na Bağcılarlı milli atletler damgasını vurdu.

Şampiyonaya 13 sporcu ile katılan Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı önemli başarılara imza attı. Milli Takım için ter akıtan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’ndan Hamza Doğan P46 Gülle Atma, Hamide Kurt ile Zübeyde Süpürgeci tekerlekli sandalye, Nurşah Usta ve Tuğçe Akgün ise Bayrak Yarışında ülkemizi temsil ediyor.

HAMİDE VE ZÜBEYDE’DEN BÜYÜK BAŞARI

T53 Kadınlar Kategorisinde 200 metrede piste çıkan Hamide Kurt, bronz madalyaya uzanırken, 30.02'lik derecesiyle kişisel rekorunu kırdı ve dünya 3’üncüsü oldu. Yine, T54 kategorisi 200 metrede yarışan Zübeyde Süpürgeci de 30.53 ile dünya 4’ncüsü oldu. Hamza Doğan da gülle atma kategorisinde F46’da 12 metre 17 santimlik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Yarışlarda ayrıca erkekler 200 metrede, T42 kategorisinde forma giyen Nurullah Kart, 31.59 ile 8. sırada yer aldı. Şampiyona 23 Temmuz’da sona erecek.

“ONLARLA ÖVÜNÜYORUZ”

Katıldıkları yarışlarda ülkemizi ve Bağcılar’ı en iyi temsil eden sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Avrupa Şampiyonu Hamide Kurt’un Dünya 3’üncüsü olarak yine büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Zübeyde Süpürgeci’nin de Dünya 4’üncüsü olduğunu kaydeden Çağırıcı, “Bağcılar’da sporun gelişmesine yönelik hizmetlerimiz devam ediyor. Engelli atletlerimiz de büyük başarılara imza atıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları yarışmalardan madalyalarla dönen sporcularımızla gurur duyuyoruz” dedi.