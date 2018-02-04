“Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak’’

“Engelli Dostu” olarak tanınan Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneği, ülkemizde yaşayan yetenekli ve sanatsever engellileri keşfetmek için “Bu Tuval Senin” isimli resim yarışmasını başlattı. “Bizi yeteneğinden mahrum bırakma. Renklerin dünyasına sen de katıl” sloganlı yarışma, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip olmak şartıyla, Türkiye’de yaşayan, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlara açık.

“Ünlü ressam jüri üyeleri arasında’’

Yarışmanın jürisinde ise dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Güneştekin de bulunuyor. Yapıtları küresel galerilerde çok beğenilen Güneştekin, geleceğin ressamı olacak engellilere önemli tavsiyeler de bulunacak.

Konusu serbest olan yarışmaya daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış sadece bir eserle başvurulabilecek. Yarışmaya katılacak olanların eser tesliminde, eser sahibinin; adı - soyadı, engelli rapor fotokopisi, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve eser adını bildirmeleri gerekli. Eserin uzun kenarlarının 100 cm’den uzun olmaması gerekmektedir.

“Yetenekli bulunan eser sahipleri ödüllendirilecek”

Eserler ya anlaşmalı olan PTT kargoyla adrese gönderilebilecek yada hafta içi 08:30-16:30 saatleri arasında Bağcılar Engelliler Sarayı’na elden teslim edilebilecek. Eserlerin son teslim tarihi 30.03.2018 olup 26.03.2018 tarihinden sonra kargoya verilmiş eserler kabul edilmeyecek. Ödül Töreni: 28.04.2018 tarihinde Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda yapılacak. Derecelendirme; ilk üç ile sınırlı olmayıp, yetenekli bulunan eser sahipleri ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi www.bagcilar.bel.tr adresinden öğrenilebilir.