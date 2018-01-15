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Engelli raporlarında yeni düzenleme

Bakan Demircan, 'Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan, doktorlarımız onların ayağına gidecek ve rapor verilecek' dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:40
Engelli raporlarında yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkta düzenlenen "Antibiyotik Kullanımı Tanıtım Toplantısı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Ankara'da bir hastanenin verdiği engelli raporlarından bazılarının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından bakanlığın bu konuda herhangi bir tedbir alıp almayacağına ilişkin sorusu üzerine Demircan, engelli raporlarıyla ilgili zaman zaman yanlış ve suç oluşturan uygulamaların ortaya çıktığını ifade etti.

Bakanlığın bu tür uygulamalara karşı hemen harekete geçtiğini ve savcılık tarafından da sorunun takip edildiğini vurgulayan Demircan, engelli raporlarının Türkiye'de önemli bir konu olduğunu, engelli vatandaşları hastanelerde polikliniklerde rapor için dolaşmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

"Engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştıracağız"


Demircan, bu tür durumların önüne geçmek ve engelli vatandaşların daha uygun şartlarda ve kolay bir şekilde rapor alabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeyle her ilde, her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde raporlar verilecek. Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan, engelli vatandaşlarımızın ayağına doktorlarımız gelerek raporlar verilecek. Raporlar e-devlet ortamına veriliyordu, bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Engelli vatandaşımızın raporu ne durumdadır, neyi ifade ediyor, e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştırmış olacağız. Fonksiyonunu da tam denetlenebilir, gözlenebilir bir hale getireceğiz. Amacımız bu tür yanlış uygulamaların da önüne geçmektir."

Bakan Demircan, Ankara'daki hangi hastanede sahte engelli raporu verildiğinin sorulması üzerine de soruşturma devam ettiği için hastane ismini paylaşamayacağını, ancak sorumluların gereken cezaları alacağını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 20:40
  1. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
  2. Antibiyotik
  3. Engelli
  4. Rapor
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