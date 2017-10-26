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Engelli otoparkına park eden engelsizlere tepki

Otoparkta engelli vatandaşların araçları için özel olarak ayrılan bölüme, bazı vatandaşların da park etmesi tepki çekti.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:04
Engelli otoparkına park eden engelsizlere tepki

Park eden vatandaşlara uyarı olarak araçların silecekleri kaldırıldı.

Ampute Milli Takımı’nın Vodafone Park’ta İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından, engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar ve zorluklar tekrar gündeme gelmişti. Sosyal medyadan pek çok kampanya yapılmış, "Sevindik. Şimdi bu sevinçte samimi olduğunu göstermek istiyorsan, kaldırıma park etme, engelliler için ayrılan park yerine park etme" denilmişti. Ancak tüm bu kampanyaların bir işi yaramadığı tekrar görüldü. Bir kapalı otoparkta engelli araçlarına özel olarak ayrılmış bölüme bazı vatandaşların da park etmesi tepki çekti. Uyarıcı bir levha bulunmasına rağmen park eden vatandaşların araç silecekleri uyarı olarak vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Araçların görüntüsünü çeken bir vatandaş da” Ampute takımı kazanırken seviniyoruz ama engelliye gelince park ediyoruz maalesef” diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:04
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