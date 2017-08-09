Engelli öğrenciler hem yüzmeyi öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor

Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak ettikleri konumu almaları amacıyla görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilere özel olarak açılan yüzme kursu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi’nde başladı. Engelli bireyler için fiziksel ve ruhsal olarak terapi olan yüzme kursları engelli bireyler ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüzme kursu kapsamında 48 engelli öğrenci haftanın dört günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında uzman eğitmenlerden yüzme eğitimi alıyor. Uzman eğitmenler, su korkularını yenmeleri ve suyun içerisinde rahat hareket edebilmeleri için engelli bireylerle özel olarak ilgileniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin engelli kursiyerlere özel tahsis ettiği servis aracı, engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımlarını sağlıyor. Engelli öğrenciler için terapi olan ve onları hayata bağlayan yüzme kursları, engelli bireylerin ailelerini de mutlu ediyor. Havuzda arkadaşlarıyla şakalaşan, uzman eğitmenlerden öğrendikleri yüzme tekniklerini uygulayan görme, işitme ve zihinsel engelli öğrenciler keyifli vakit geçiriyor. Hareket etmenin verdiği mutluluk, başarma hissi ve eğlenme gereksinimlerini karşılayan engelli bireylerin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

İstanbul’dan üç yıl önce geldiklerini ve geldikleri andan itibaren Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine katıldıklarını ve çok memnun olduklarını söyleyen Mert Samet Özcan’ın annesi Remziye Özcan, “Biz İstanbul’dan 3 yıl önce Mersin’e geldik. Gelir gelmez Mersin’de engelliler için yapılan etkinlikleri araştırmaya başladım. Derneklerle görüştüm. Ancak fark ettim ki Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel etkinlikleri var. 3 yıldır her etkinliklerine katılıyoruz. Oğlum yüzme kursuna da 3 yıldır geliyor. Servis geliyor bizi alıyor. Kurs bitiminde de yine evimize kadar bırakıyor. Benim oğlum down sendromlu ve su ona çok iyi geliyor. Kaslarını güçlendiriyor ve zeka gelişiminde büyük önemi var. Oğlum yüzme kursu sayesinde yüzme öğrendi ve denize özgürce girebiliyor” dedi.

Oğlunun yüzme kursuna gelirken çok mutlu olduğunu ve sabırsızlandığını vurgulayan Özcan, “Büyükşehir yaptığı faaliyetler ile bizi çok mutlu ediyor. Bizimle ilgileniyor, etkinlikleri haber veriyorlar. Geliyorlar bizi evimizden alıyorlar. Bizim hiçbir zaman yol masrafımız olmuyor. Etkinliklere Burhanettin Kocamaz Başkanımız da katılıyor ve bize destek oluyor. Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden çok memnunuz. Allah ona uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerle ilgili etkinliklerinden ve personelin güler yüzlü olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Fatih Emirhan Özkan’ın annesi Esin Türkmen ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerle ilgili yaklaşımı bizi gerçekten çok memnun ve mutlu ediyor. Oğlum da buraya gelince çok mutlu oluyor. Suyu çok seviyor ve havuzdan çıkmak istemiyor. Buraya gelirken çok mutlu ama buradan çıktıktan sonra çok üzgün oluyor. Gerek iletişim, gerekse sosyalleşmesi açısından çok önemli bir kurs” ifadelerini kullandı.

İlk defa yüzme kursuna geldiğini ve başlar başlamaz günlük hayatta faydalarını gördüğünü söyleyen Rabia Akbal ise, “Yavaş yavaş yüzmeyi öğrenmeye başladım. Şimdiden faydalarını görmeye başladım. Çok memnunum. Kurs çok güzel geçiyor. Günlük yaşantımda yürürken daha rahat yürüyorum. Çünkü benim için spor oluyor ve kaslarım çalışıyor. Günlük hayatta birçok faydası var benim için” diye konuştu.

Yaklaşık 3 hafta sürecek yüzme kursu sonunda, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını düzenlenecek törenle alacak.