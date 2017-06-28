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Engelli oğlunun eli ayağı oldu

Gaziantep'te 15 yıl önce kas hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nevzat Şahan'ın ihtiyaçlarını, annesi şeker hastası olduğu için genellikle babası karşılıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:07
Engelli oğlunun eli ayağı oldu

Gaziantepli Cengiz Şahan, 15 yıl önce kas hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan oğluna özenle bakıyor.

Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde annesi, babası ve iki kardeşiyle yaşayan Nevzat Şahan (28), 15 yıl önce rahatsızlanınca hareket yeteneğini büyük ölçüde kaybetti.

Yapılan kontrollerde kas hastalığına yakalandığı belirlenen Şahan, tedaviye rağmen iyileşemedi.

Annesi şeker hastası olan Nevzat ile genellikle baba Cengiz Şahan ilgileniyor. Baba Şahan, günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği oğlunun sosyal hayattan kopmaması için elinden geleni yapıyor.

"Bir bardak suyu bile alacak durumu yok"

Cengiz Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğluma, yemesinden içmesine kadar her konuda destek veriyorum. Bir bardak suyu bile alacak durumu yok." diye konuştu.

Bedensel engelli Şahan ise tüm ihtiyaçlarını karşılayan babasına minnettar olduğunu kaydetti.

"Babam beni dışarı çıkarıyor, gezdiriyor, yatmama kalkmama yardımcı oluyor. Allah razı olsun." diyen Şahan, çok sevdiği babasının kendisi için büyük fedakarlık yaptığını ifade etti.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Oğul da "Bu engellimizin babasının ne çektiğini kimse bilmiyor. Nevzat çocukken engelli oldu, ilk zamanlarda annesi bakıyordu ancak annesi şeker hastası olduğundan babası Cengiz Bey'in bakması gerekti. Bu yüzden işinden ayrıldı. Bu fedakarlığından dolayı derneğimiz onu yılın babası seçti. Hayırseverlerden en azından ailenin yaşadığı evin eksiklerini gidermesi için çaba bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:07
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey
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