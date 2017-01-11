Engelli kursiyerler Perili Köşk’ü ziyaret etti

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda değişik branşlarda kurs gören ve meslek öğrenen engelli kursiyerler, sosyal ve kültürel gezilere de katılıyorlar. Engelli kursiyerlerin bu kez uğrak yeri Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun sergilendiği Baltalimanı Borusan Contemporary Perili Köşkü oldu.

Türkiye`de çağdaş sanata olan ilgiyi artırmak amacıyla kurulan ‘ofis müze’, özelliğiyle tanınan Borusan Contemporary, engellilerin büyük beğenisini aldı. Kursiyerler, koleksiyondan çeşitli seçkilerin yanı sıra, Türkiye`den ve dünyadan önemli küratörlerin oluşturduğu kişisel ve karma sergileri de görme imkanı buldu. Yetkililer, eserleri inceleyen kursiyerlere, koleksiyonda yer alan resim ve baskı eserleri ve sanatçılarla ilgili bilgi verdi. Eserlere yakın ilgi gösteren kursiyerler, “Biz de fotoğraf ve resim sanatçısı olmak istiyoruz” diyerek beğenilerini dile getirdiler. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda resim, heykel, video, yeni medya, baskı, ışık sanatı ve fotoğraf gibi birçok alandan 600'e yakın yapıt yer alıyor.

“MÜZE DENEYİMİ KAZANIYORLAR”

Engellilerin sosyal ve kültürel alanda da bilgi ve görgü sahibi olması için projeleri hizmete sunduklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kursiyerlerin, bu kapsamda kültürel ve sanatsal yaşamına katkıda bulunan mekanlar arasında yer alan Baltalimanı Borusan Contemporary Perili Köşk’ü ziyaret ettiklerini belirtti. Çağırıcı şunları söyledi: “Kursiyerlerimiz zengin eserlerin yer aldığı müzeyi ziyaret ederek, sergilenen eserler hakkında bilgi sahibi oldular. Birbirinden ilginç eserleri yerinde görüp, özellikleri ve sanatsal değerleri hakkında fikir sahibi oldular. Bu ziyaretler sayesinde aynı zamanda müze deneyimi kazanıyorlar “ dedi.