Engelli gence canlı yayında işkence yaptılar

ABD'nin Chicago kentinde, kaçırdıkları engelli beyaz gence yaptıkları işkenceyi sosyal medya hesabından canlı yayınlayan 4 siyahi genç, birçok suçtan yargılanmak üzere tutuklandı.



Chicago polisinin düzenlediği basın toplantısında, engelli beyaz genci kaçırarak canlı yayında işkence yapan 4 siyahi genç hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçları duyuruldu.



Buna göre, adları Jordan Hill (18), Tesfaye Cooper (18), Brittany Covington (18) ve Tanishia Covington (24) olarak açıklanan gençlerin tamamı, ağırlaştırılmış adam kaçırma, alıkoyma, darp ve ölümcül silahla yaralamanın yanı sıra nefret suçlarından yargılanmak üzere tutuklandı.



Bu suçlamaların dışında Hill, Cooper ve Brittany Covington'ın hırsızlık, Jordan Hill'in ise ayrıca araba hırsızlığından yargılanacağı öğrenildi.



Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen engelli gencin ise hala yaşadığı travmayı atlatamadığı belirtildi.



ABD gündeminde geniş yankı uyandıran olay, geçen salı günü siyahi bir genç kızın Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla ortaya çıkmıştı. Olaya karışan 4 zanlı, zihinsel engelli olduğu belirtilen, elleri bağlanmış ve ağzı bantla kapatılmış beyaz gence yaklaşık yarım saat tekme, tokat ve kesici aletlerle canlı yayında işkence etmişti. İşkence sırasında beyazlara ve ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a küfreden gençlerin, mağduru kaçırarak alıkoydukları belirlenmişti.



Mağdur genç ise polis tarafından canlı yayın sonrası akşam saatlerinde olay bölgesindeki bir caddede, dondurucu soğukta şortla dolaşırken fark edilerek hastaneye kaldırılmıştı.