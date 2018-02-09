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Engelli bireylere 545 lira eğitim desteği geliyor

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak ayarlandı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:00
Engelli bireylere 545 lira eğitim desteği geliyor

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak belirlendi.

Bakanlığın 2018 Yılı Merkezi Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 lira, grup eğitimi için aylık 153 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Söz konusu tebliğde yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınacak.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:00
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