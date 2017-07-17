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Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti

Elleri felçli Afgan kızı Rubaba Muhammadi, FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın direnişini ağızıyla kullandığı kalemle resmetti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:05
Engelli Afgan kızı 15 Temmuz'u resmetti

Afganistan Cümbüş Partisinden yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki Muhammadi, kalemi ağzıyla tutarak çizdiği kara kalem tabloyu Parti Başkanı Batur Dostum'a sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Muhammadi, tablonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmasını istedi.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde dünyaya gelen Muhammadi, doğuştan eli ve ayakları felç olduğu için resimlerini ağzında tuttuğu kalem veya fırçalarla yapıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:05
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