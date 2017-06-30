Engelleri aştı İstanbul'un planlarına imza atıyor

6 aylıkken bir yakınının kucağından düşmesi sonucu görme yetisini yüzde 95 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özlem Yir, bir taraftan avukatlık mesleğini icra ederken diğer yandan İstanbul'da engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak projelere imza atıyor.

Ev hanımı anneyle esnaf babanın 3 çocuğundan biri olarak İzmir'de dünyaya gelen Yir, henüz 6 aylıkken, kendisini sevmek isteyen bir akrabasının kucağından düşmesi sonucu görme yetisini kaybetti.

Babasını da 4 yaşında kaybeden Yir, yaşama sevincini ise hiçbir zaman yitirmedi. Ailesinin desteği ve azmi sayesinde engelleri aşan Yir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Üniversite eğitimi için 2002 yılında İstanbul'a gelen Yir, bölümünü başarıyla bitirerek avukat oldu. Yir, bir taraftan mesleğini başarıyla icra ederken, bir taraftan da siyasete atılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine AK Parti'den üye seçildi.

Yir, İstanbul'un çehresini belirleyen planları hazırlayan ve oylamalara katılıyor.

'Her şeyimi kendim yapıyor, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum'

Doktor ablasının ve öğretmen kardeşinin de kendisine çok büyük destekleri olduğunu kaydeden Yir, evde tüm işlerini kendisinin yaptığını, sesli kitap dinlemeyi çok sevdiğini belirterek, İngilizce'yi iyi derecede bildiğini, İspanyolca'yı ise öğrenmeye başladığını söyledi.

Bu örnekleri, öz güven sorunu yaşayan engelli yurttaşların öz güven kazanmaları için özellikle anlattığını dile getiren Yir, şöyle devam etti:

"Her şeyimi kendim yapıyor, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hani gören bir insan, herhangi sağlık sorunu olmayan bir insan hayatta ne kadar sorun yaşıyorsa ben de ancak o kadar sorun yaşıyorum. Ben Özlem Yir olarak şuna inanıyorum; Allah’ın verdiğine de vermediğine de şükrederek yaşamak lazım. Ne olursa olsun ona güvenmek ve onun bize, bizim dahi farkına varamadığımız güzellikleri nasip edeceğine inanarak yaşamamız lazım. Stajyer arkadaşlarımıza da şunu hep öğütlüyorum; Doğru ve dürüst yaşamak lazım, o zaman gerçekten en güzel şeyler nasip olur."

'Aileler, çocuklarını dört duvar arasına kapatmasın'

Engelli çocuğu olan ailelere de seslenen Yir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne engelliler ne de aileleri 'bunu yapamam' deyip zihinlerinde engel oluşturmasın. Bir insan ne görmekle, ne görmemekle, ne yürümekle, ne yürümemekle var olmuyor. Bir yerimizde sıkıntı varsa, onu başka türlü telafi edecek şahane bir mekanizmayla yaradan bizleri yaratmış. Aileler, çocuklarını dört duvar arasına kapatmasın. Çocuklarını yönlendirmesinler. Yönlendirmek bir yere kadar. Çocuklar içlerinden geldiği gibi okusun, istedikleri bölümleri seçsin. O zaman çok başarılı olacaklar."