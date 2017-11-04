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'Milli projeleri engellemeye çalışacaklar'

Markar Esayan, bugünkü köşesinde Türkiye’nin milli projeler ile önemli başarılara imza atacağını yazdı. Esayan ‘engellemeye çalışacaklar’ diyerek de uyardı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:52
'Milli projeleri engellemeye çalışacaklar'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin yerli otomobil atağıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İlk yerli uçağı yapmaya çalışan Nuri Demirağ’ın başına gelenleri hatırlatan Esayan, siyasi iradenin desteği olmadan  bu gibi atılımları mümkün olmayacağının vurguladı.

NURİ DEMİRAĞ’IN BAŞINA GELENLER

''Türkiye’nin yerli otomobil ve uçağını yapma hikâyesi aslında bizim makûs tarihimizi de özetliyor'' diyerek yazısına başlayan Esayan, Nuri Demirağ’ın başına gelenleri şöyle aktardı;

''Devrim adı verilen arabanın başına gelenler herkesin malumudur. Tıpkı ilk yerli uçağı yapmaya çalışan Nuri Demirağ’ın başına gelenler gibi bu teşebbüs de yarım kalmıştır. Nuri Demirağ, ilk yerli sigara kâğıdını üretmekten tutun, çok kısa sürede 1000 km’yi aşan demiryolu ağını da inşa eden kişiydi. Ta 1931 yılında Boğaz’a ilk köprünün inşası için fikir dahil tüm projeyi son aşamasına getirdi. Ama hükümetten destek bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Lakin gayretlerini ilk milli uçağı yapmak için sürdürdü. Uçakları da üretti. İşler böyle yolunda giderken, uçaklardan birisinin iniş sırasında bir hendeğe yuvarlanması ve pilotun vefatı ile THK Demirağ ile sözleşmesini iptal ettiği gibi, çıkartılan bir kanunla yurtdışında uçak satması yasaklandı. Üzerine uçak pisti, pilot okulu, hangarlar yaptırdığı Demirağ’ın Elmaspaşa Çiftliği arazisi istimlak edildi, üzerine Yeşilköy Havalimanı yapıldı.''

Türkiye’ de her türlü işi yapmak için gerekli olan zeki, müteşebbis insanların her zaman olduğunun altını çizen Markar Esayan,  bu konuda bazı kesimlerde var olan kompleksin gereksiz olduğunu belirtti.

SİYASİ İRADENİN ÖNEMİ BÜYÜK

O dönemde Nuri Demirağ gibi kişilerin arkasında sağlam bir siyasi irade olsaydı Türkiye’nin bugün dünya devleriyle yarışan yerli uçakları ve otomobilleri olacağını belirten yazar, ''Sadece mucit ve müteşebbislerin varlığı yeterli değildir. Bu kişilerin önünü açacak siyasi irade, sonuca ulaşmak için en az ilk unsur kadar önemlidir'' dedi.

MİLLİ MÜHENDİSLERİN ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ

Markar Esayan yazısının devamında, milli gemi ve uçak gibi projelerde çalışan mühendislerin şüpheli ölümlerine dikkat çekerek ''Bir ülkenin yükselişi için her alanda teknoloji üretmesi ve bunu kendisine mal etmesi gereklidir. Bu esasen bir bağımsızlık meselesidir. Son yıllardaki savunma sanayiindeki önemli hamleler siyasi iradenin kararlılığı sayesinde olmuştur'' dedi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarla ortaya koyduğu iradenin nihayet sonuç verdiğini belirten Esayan ''Bundan sonrası herkesin üzerine düşen görevi milli bir heyecanla yapmasıyla ilgilidir'' dedi.

BU GİRİŞİMLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞACAKLAR

Bu girişimleri engellemeye çalışacaklarını da vurgulayan Esayan ''Bir kısım zevat bu girişimleri itibarsızlaştırmaya, aşağılamaya da çalışacaktır. Bunlar hiç önemli değil. Türkiye doğru yoldadır'' dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:52
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  • MerhabaMerhaba51 dk önce
    2011 yılından beri otomobil üretilecek anlasildı ekonomi kötü bunlarla milletin gazı alınacak
  • AhmetAhmet54 dk önce
    Asalak ve köleci zihniyetlerher zaman var olacaktır. Önemli olan onlara karşı yatırım teşvik edilip desteklenmelidir.
  • AhmetAhmet54 dk önce
    Asalak ve köleci zihniyetlerher zaman var olacaktır. Önemli olan onlara karşı yatırım teşvik edilip desteklenmelidir.
  • AydınAydın57 dk önce
    Ölmek var dönmek yok. Et ve kemik parçası olarak 80 yaşına kadar yaşamaktansa tam bağımsız Türkiyeiçin mücadele ederek 45 yaşında ölürüz.
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Devlet ol büyük bir teknoloji üreten《Teknokent 》 kur. Bu sehirde sadece bilim adamları mühendisler alimler yaşasın. Bu kenti en ust seviyede ordusu polisi ile gözün gibi koru. Muhendis elinde file çarşı pazar gezerse boğazida kesilir kurşunuda yer. İçimiz dışımız düşman kaynıyor. Onuda benmi ogretecegim ?
Bugünkü Akit

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